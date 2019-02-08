На Донбассе убили украинского военного и ранили двоих

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По сообщению штаба Операции объединенных сил, пророссийские силы восемь раз обстреляли позиции украинских войск.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» сепаратисты дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия украинские вблизи Авдеевки. Вблизи поселка Водяное — из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» сепаратисты дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов — вблизи населенного пункта Зайцево.

Также позиции украинских войск были обстреляны в районе хутора Вильный из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.
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Тэги: война на Донбассе ДНР Украина-Россия Город: Авдеевка

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