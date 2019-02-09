Немки выиграли эстафету в Кэнморе, белоруски гонку провалили

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Белорусская женская сборная провалила эстафетную гонку, которая прошла в канадском Кэнморе в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Фото IBU

Победителем эстафеты стал немецкий квартет (Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Денизе Херрман, Лаура Дальмайер). Время на дистанции – 1 час 10 минут 16.3 секунды; 1 штрафной круг и 12 дополнительных патронов (0+7;1+5).

В тройку также попали:

Норвегия (Эмили Охейм Калкенберг, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд): +30.2; 2+7 (0+0; 2+7);

Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Жулия Симон): +41.6; 0+12 (0+6; 0+6).

Белоруски заняли 16-место: 4+12 (2+4;2+8):

  • Анна Сола – 1+4 (0+1;1+3);      
  • Елена Кручинкина – 1+3 (0+0;1+3);
  • Инна Костюченко – 2+5 (2+3 0+2);
  • Дарья Юркевич – не стреляла, так как команда, отставшая на круг, была снята с дистанции.

В мужской эстафете триумфаторами стали норвежцы, вторыми были французы, третьими – россияне. Наша команда (Максим Воробей, Роман Елётнов, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов) пришла на финиш 12-й: +6:26.5; 1+11 (1+6; 0+5).
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Тэги: биатлон Город: Кэнмор

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