Видеофакт. Новый скандал на украинском ТВ – кандидата в президенты облили водой

/ Мир
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В эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK произошел скандал.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Эксцентричный народный депутат Украины Сергей Шахов облил водой кандидата в президенты Романа Насирова.

Произошло это словами: «Рома, вам надо освежиться».

Это не первый инцидент, произошедший в эфире украинского ТВ. Практически регулярно появляется информация, подтвержденная кадрами, как участники ток-шоу переходят чуть ли не в рукопашную.
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Тэги: Украина украинское ТВ Персона: Сергей Шахов Роман Насиров

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