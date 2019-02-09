Видеофакт. Новый скандал на украинском ТВ – кандидата в президенты облили водой

В эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK произошел скандал.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Эксцентричный народный депутат Украины Сергей Шахов облил водой кандидата в президенты Романа Насирова.

Произошло это словами: «Рома, вам надо освежиться».

Это не первый инцидент, произошедший в эфире украинского ТВ. Практически регулярно появляется информация, подтвержденная кадрами, как участники ток-шоу переходят чуть ли не в рукопашную.