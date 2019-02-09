Экс-кандидат в президенты Семен Домаш умер за рулем автомобиля

Семен Домаш участвовал в кампании 2001 года. На место единого кандидата от оппозиции претендовали пять человек: Владимир Гончарик, Семен Домаш, Сергей Калякин, Павел Козловский и Михаил Чигирь. Одного выбрать не сумели, поэтому в ЦИКе были зарегистрированы два кандидата от оппозиции, но за несколько дней до выборов Домаш снял свою кандидатуру в пользу Гончарика.