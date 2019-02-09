Экс-кандидат в президенты Семен Домаш умер за рулем автомобиля

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Бывший председатель Гродненского облисполкома и депутат Верховного Совета ехал в Гродно, но у него остановилось сердце.

Об этом БелаПАН сказал кандидат в президенты 2006 года Александр Милинкевич. По словам политика, проблемы с сердцем у Домаша были еще после выборов 2001 года.

Прощание с умершим пройдет в Гродно 11 февраля.

Семен Домаш участвовал в кампании 2001 года. На место единого кандидата от оппозиции претендовали пять человек: Владимир Гончарик, Семен Домаш, Сергей Калякин, Павел Козловский и Михаил Чигирь. Одного выбрать не сумели, поэтому в ЦИКе были зарегистрированы два кандидата от оппозиции, но за несколько дней до выборов Домаш снял свою кандидатуру в пользу Гончарика.

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Тэги: белорусская оппозиция кандидат в президенты смерть Персона: Семен Домаш Город: Гродно

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