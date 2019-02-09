Видеофакт. Российская телеведущая Скабеева пообещала «грохнуть» Украину
Ольга Скабеева перебила украинского дипломата Вадима Трюхана в эфире телеканала «Россия 1».
«2019 год мы пройдем более и менее ровно, несмотря на то, что в Украине двое выборов. Почему? Потому что Россия сильно заинтересована в том, чтобы был достроен "Северный поток-2". Но 2020 год…», — начал Трюхан.
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Скабеева перебила спикера и сказала, что Россия достроит его гораздо быстрее — через год, а «потом мы грохнем Украину».
|Российский газопровод строит компания Nord Stream 2 AG по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Длина составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим — 55 млрд куб. м газа.