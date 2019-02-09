Видеофакт. Российская телеведущая Скабеева пообещала «грохнуть» Украину

Ольга Скабеева перебила украинского дипломата Вадима Трюхана в эфире телеканала «Россия 1».

«2019 год мы пройдем более и менее ровно, несмотря на то, что в Украине двое выборов. Почему? Потому что Россия сильно заинтересована в том, чтобы был достроен "Северный поток-2". Но 2020 год…», — начал Трюхан.

Видео: Obozrevatel .

Скабеева перебила спикера и сказала, что Россия достроит его гораздо быстрее — через год, а «потом мы грохнем Украину».