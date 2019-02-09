Видеофакт. Российская телеведущая Скабеева пообещала «грохнуть» Украину

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Ольга Скабеева перебила украинского дипломата Вадима Трюхана в эфире телеканала «Россия 1».

«2019 год мы пройдем более и менее ровно, несмотря на то, что в Украине двое выборов. Почему? Потому что Россия сильно заинтересована в том, чтобы был достроен "Северный поток-2". Но 2020 год…»,  начал Трюхан.

 

 

Видео: Obozrevatel.

Скабеева перебила спикера и сказала, что Россия достроит его гораздо быстрее — через год, а «потом мы грохнем Украину».

Российский газопровод строит компания Nord Stream 2 AG по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Длина составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим — 55 млрд куб. м газа.

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Тэги: Россия 1 Украина-Россия Северный поток — 2 российская пропаганда Персона: Ольга Скабеева

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