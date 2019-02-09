Лукашенко разгневан биатлонистами и попросил вернуться Домрачеву и Скардино

Президент назвал позором выступление наших биатлонистов в текущем сезоне.

Фото: president.gov.by

Об этом глава государства заявил после победы своей команды на соревнованиях «Минская лыжня», сообщает «Беларусь 1» .

«Нам надо лыжи, чтобы подготовить спортсменов. А когда подготовим таких, как наши Домрачева и Скардино, найдем тысячу пар и выберем лучшие, главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим… Что угодно, лишь бегали и не позорили страну. Как сейчас выступают наши биатлонисты? Это позор. Такого еще не было. Я сказал Даше и Наде: надо возвращаться обратно», — сказал глава государства.

По словам Лукашенко, к следующей зиме в стране наладят производство хороших отечественных лыж. Он подчеркнул, что создание хорошего отечественного производства является лишь вопросом времени.