Смартфон Xiaomi имеет самое сильное излучение

В антирейтинг попали сразу четыре модели китайской компании.

Первое место досталось смартфону Xiaomi Mi A1, третье — Max 3, шестое — Mix 3, пятнадцатое — Redmi Note 5, сообщается в исследовании компании Statista:

В антирейтинг включены также два смартфона компании Apple — IPhone 7 (девятое место) и IPhone 8 (четырнадцатое).

На первом месте среди смартфонов с самым низким уровнем излучения — Samsung Galaxy Note8. Смартфоныкорейской компании заняли сразу половину списка из шестнадцати позиций.

While there is no universal guideline for a 'safe' level of phone #radiation , the German certification for environmental friendliness 'Der Blaue Engel' (Blue Angel) only certifies phones which have a specific absorption rate of less than 0.60 watts per kg. https://t.co/V5cmpNafBN pic.twitter.com/WSJCK6G9HV — Statista (@StatistaCharts) February 5, 2019

При составлении рейтингов аналитики использовали данные, предоставленные Федеральным агентством радиационной защиты Германии. В исследовании принимали участие такие марки, как Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Sony, Xiaomi и ZTE.