Смартфон Xiaomi имеет самое сильное излучение
В антирейтинг попали сразу четыре модели китайской компании.
Первое место досталось смартфону Xiaomi Mi A1, третье — Max 3, шестое — Mix 3, пятнадцатое — Redmi Note 5, сообщается в исследовании компании Statista:
В антирейтинг включены также два смартфона компании Apple — IPhone 7 (девятое место) и IPhone 8 (четырнадцатое).
На первом месте среди смартфонов с самым низким уровнем излучения — Samsung Galaxy Note8. Смартфоныкорейской компании заняли сразу половину списка из шестнадцати позиций.
При составлении рейтингов аналитики использовали данные, предоставленные Федеральным агентством радиационной защиты Германии. В исследовании принимали участие такие марки, как Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Sony, Xiaomi и ZTE.