Смартфон Xiaomi имеет самое сильное излучение

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В антирейтинг попали сразу четыре модели китайской компании.

Первое место досталось смартфону Xiaomi Mi A1, третье Max 3, шестое  Mix 3, пятнадцатое Redmi Note 5, сообщается в исследовании компании Statista:

В антирейтинг включены также два смартфона компании Apple — IPhone 7 (девятое место) и IPhone 8 (четырнадцатое).

На первом месте среди смартфонов с самым низким уровнем излучения — Samsung Galaxy Note8. Смартфоныкорейской компании заняли сразу половину списка из шестнадцати позиций.

При составлении рейтингов аналитики использовали данные, предоставленные Федеральным агентством радиационной защиты Германии. В исследовании принимали участие такие марки, как Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Sony, Xiaomi и ZTE.
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Тэги: Xiaomi излучение смартфоны iPhone 8

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