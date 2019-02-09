Почти сто украинцев не пустили в Россию за три дня
Проблемы появились у украинцев, которые выезжают в Россию через пункт пропуска «Гоптовка».
В Госпограслужбе Украины
«В течение последних трех дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ РФ», — говорится в сообщении.
В январе сообщалось, что пограничники не пустили в Украину почти 700 граждан России.