Почти сто украинцев не пустили в Россию за три дня

Проблемы появились у украинцев, которые выезжают в Россию через пункт пропуска «Гоптовка».

В Госпограслужбе Украины утверждают , что российские пограничники не объясняют причин непропуска или ссылаются на указ о запрете въезда на территорию России авто с большим объемом двигателя.

«В течение последних трех дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ РФ», — говорится в сообщении.

В январе сообщалось, что пограничники не пустили в Украину почти 700 граждан России.