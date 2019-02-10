В Германии продолжает расти реальная зарплата

Немецкие работники, несмотря на рост цен, стали богаче. В 2018-м. по данным федерального статистического ведомства, реальная заработная плата выросла в среднем на 1,0%.

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По данным статистиков, этому способствовал рост номинальной зарплаты (+3%) в сравнении с 2011-м. Она смогла превысить самую высокую инфляцию за шесть лет в 1,9%.

Как отмечается, в 2017-м так называемый индекс реальной зарплаты составлял 0,8%. В среднем реальная зарплата росла на 1,1% ежегодно для работников в течение последних десяти лет, пишет rusverlag.de . Средний рост номинальной зарплаты занятых полный или неполный рабочий день, а также лиц с мини-занятостью увеличивался на 2,3% в год.

Рост заработной платы и рекордная занятость привели к росту экономики Германии в последние годы. Благодаря большей стабильности рабочих мест потребители придали экономике заметный импульс своим потреблением, в то время как импульсы от внешней торговли были меньше.