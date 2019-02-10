Посол Бабич: белорусы могут спать спокойно — Россия их защитит

Текущий уровень российско-белорусского сотрудничества в военной сфере «очень высок во всех отношениях — от нормативной базы до группировки войск и сил, которая создана и функционирует», заявил посол России в Минске Михаил Бабич.

Фото из архива пресс-службы Кремля

По его словам, каждый год проводятся десятки учений различного рода, маневры войск и штабов, мобилизационные подготовки.

Не станет исключением и этот год, сказал дипломат в интервью телеканалу RT .

«В текущем году будет проводиться крупнейшее учение «Щит Союза». Идет обмен военнослужащими с точки зрения получения военного образования и других аспектов повышения уровня взаимодействия», — подчеркнул Бабич.

Он отметил, что это «высокий уровень взаимоотношений и готовности к отражению любого уровня агрессии».

Посол заверил, что все граждане Беларуси и РФ «должны быть абсолютно спокойны», так как их интересы «будут надежно защищены всеми возможностями российских вооруженных сил и нашей совместной региональной группировки».

Бабич заметил, что два государства активно сотрудничают в области военно-технического сотрудничества.

«Большое количество белорусских и российских предприятий взаимно вовлечены в вопросы гособоронзаказа, производства вооружений и военной техники, — рассказал российский посол. — Ведутся совместные научные разработки в этой области. Уровень кооперации и партнерского, союзного взаимодействия действительно беспрецедентен».