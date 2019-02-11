Из-за сильных морозов спринтерские гонки в Кэнморе проводиться не будут

/ Спорт
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Надежда на то, что сильные морозы в канадском Кэнморе, где проходил седьмой этап Кубка мира по биатлону, спадут, не оправдались.

В связи с этим Международный союза биатлонистов объявил, что мужская и женская спринтерские гонки проводиться не будут.

Ранее Naviny.by писали, что гонки были перенесены на сутки, так как температура воздуха понизилась до 25 градусов мороза (IBU разрешает проводить соревнования прі температуре до 20 градусов).

Теперь спортсмены переберутся в американский Солт-Лейк-Сити, где состоится восьмой этап Кубка мира. Вот его расписание:

  • 14.02. Спринт (женщины) 7,5 км (начало в 21:15);
  • 15.02. Спринт (мужчины) 10 км (21:15);
  • 16.02. Масс-старт (женщины) 12,5 км (20:05);
  • 17.02. Масс-старт (мужчины) 15 км (00:05);
  • 17.02. Смешанная эстафета (супермикст) (20:10);
  • 18.02. Смешанная эстафета (2x6 + 2x7,5 км) (00:05).
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Тэги: биатлон Город: Кэнмор

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