Из-за сильных морозов спринтерские гонки в Кэнморе проводиться не будут
Надежда на то, что сильные морозы в канадском Кэнморе, где проходил седьмой этап Кубка мира по биатлону, спадут, не оправдались.
В связи с этим Международный союза биатлонистов объявил, что мужская и женская спринтерские гонки проводиться не будут.
Ранее
Теперь спортсмены переберутся в американский Солт-Лейк-Сити, где состоится восьмой этап Кубка мира. Вот его расписание:
- 14.02. Спринт (женщины) 7,5 км (начало в 21:15);
- 15.02. Спринт (мужчины) 10 км (21:15);
- 16.02. Масс-старт (женщины) 12,5 км (20:05);
- 17.02. Масс-старт (мужчины) 15 км (00:05);
- 17.02. Смешанная эстафета (супермикст) (20:10);
- 18.02. Смешанная эстафета (2x6 + 2x7,5 км) (00:05).