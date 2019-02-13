ГАИ десять дней будет проводить по всей стране спецмероприятие

В Госавтоинспекции сообщили, что на десять дней (с 15 по 24 февраля) будут пересмотрены маршруты патрулирования экипажей ДПС – их перенесут к местам массового передвижения пешеходов, а также участкам дорог и улиц, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

Это связано с тем, что в указанный период будет проводиться республиканская акция «Сделаем дорогу безопасной!».

Как сообщили в ГАИ, профилактические мероприятия призваны в очередной раз напомнить пешеходам, велосипедистам и возчикам на необходимость безопасного поведения на дороге, а также обязательного использования световозвращающих элементов.

В ходе проведения спецмероприятия, сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы и учреждениях образования.

В «часы пик» и в темное время суток будут отрабатываться нерегулируемые пешеходные переходы и аварийно-опасные участки дорог.