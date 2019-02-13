В Столбцах прощаются с учительницей и учеником, убитыми в школе

Сегодня в Столбцах прощаются с жертвами нападения в средней школе № 2 — учительницей истории Мариной Пархимович и одиннадцатиклассником Александром Романовым.

Семнадцатилетнего Сашу похоронят на городском кладбище № 3 на улице Ивенецкой. К дому, где жил старшеклассник, проводить его пришли друзья, одноклассники, учителя, соседи. На прощание также приехало руководство Столбцовского района.

В полдень траурная процессии отправилась от дома к церкви, где состоится отпевание Александра Романова.

«Саша был очень любознательным, увлекался историей и философией, белорусским языком. Сам разговаривал на мове, состоял в ТБМ и вел их странички в соцсетях. Еще мотоциклами увлекался», — рассказал Naviny.by Никита, лучший друг Саши.

Пятидесятилетняя Марина Пархимович будет похоронена в родной деревне Шашки Столбцовского района. К дому Марины Михайловны сегодня пришли ее коллеги и многие нынешние и бывшие ученики средней школы № 2.