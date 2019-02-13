Падеж почти 500 голов скота скрыли на сельхозпредприятии «Оборона страны»

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В отношении бывшего руководителя сельхозпредприятия «Оборона страны» Речицкого района возбуждено уголовное дело за служебный подлог (ч. 2 ст. 427 УК).

По информации Следственного комитета, с февраля 2017 года по ноябрь 2018-го руководитель хозяйства давал указание подчиненным занижать в отчетах падеж крупного рогатого скота.

Недостоверные сведения предоставлялись в главное статистическое управление по Гомельской области, а затем включались в государственную статистическую отчетность.

Всего от учета был укрыт падеж не менее чем 497 голов скота.
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Тэги: падеж скота служебный подлог Город: Речица

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