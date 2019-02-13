В Жабинке школьник ударил ножом сторожа

9 февраля в 14:45 в Жабинковский РОВД поступило сообщение о травмировании сторожа предприятия по перевалке и хранению нефтепродуктов.

Как было установлено, трое подростков проникли на территорию предприятия, но были замечены сторожем. Когда тот попытался вывести школьников за пределы территории, один из них ударил сторожа ножом в область спины.

Пострадавший госпитализирован. Степень тяжести причиненных ему повреждений установит экспертиза. После этого будет дана юридическая оценка действиям школьника, сообщает Следственный комитет.