США усиливают свое военное присутствие в Польше

Американские власти значительно увеличат количество своих военнослужащих в Польше.

Посол США в Польше Жоржет Мосбахер заявила, что администрация Дональда Трампа активизирует свою деятельность в Центральной Европе, передает Financial Times .

«Оно (увеличение контингента. — ред.) будет значительным, превышать сотни и сотни. Я думаю, что (поляки. — ред.) получат большинство из того, что им нужно», — уточнила дипломат.