США усиливают свое военное присутствие в Польше
Американские власти значительно увеличат количество своих военнослужащих в Польше.
Посол США в Польше Жоржет Мосбахер заявила, что администрация Дональда Трампа активизирует свою деятельность в Центральной Европе, передает
«Оно (увеличение контингента. — ред.) будет значительным, превышать сотни и сотни. Я думаю, что (поляки. — ред.) получат большинство из того, что им нужно», — уточнила дипломат.
В 2018 году президент Польши Анджей Дуда во время переговоров со своим американским коллегой предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу, сообщала