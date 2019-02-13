США усиливают свое военное присутствие в Польше

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Американские власти значительно увеличат количество своих военнослужащих в Польше.

Посол США в Польше Жоржет Мосбахер заявила, что администрация Дональда Трампа активизирует свою деятельность в Центральной Европе, передает Financial Times.

«Оно (увеличение контингента. — ред.) будет значительным, превышать сотни и сотни. Я думаю, что (поляки. — ред.) получат большинство из того, что им нужно», — уточнила дипломат.

В 2018 году президент Польши Анджей Дуда во время переговоров со своим американским коллегой предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу, сообщала Rzeczpospolita. США пообещали Варшаве укрепить польскую армию в обмен на поддержку американской политики на Ближнем Востоке и в отношении Китая.
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Тэги: США-Польша Беларусь-Польша Персона: Жоржет Мосбахер Дональд Трамп Анджей Дуда

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