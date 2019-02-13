СК: подозреваемый в двойном убийстве в школе в Столбцах был трезв и не находился под воздействием наркотиков

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Получены результаты медицинского освидетельствования подозреваемого в двойном убийстве в школе № 2 города Столбцы.

Фото sk.gov.by

Как сообщает Следственный комитет, молодой человек не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств или психотропных веществ.

Решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.


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В убийстве 50-летней учительницы истории и 17-летнего ученика 11-го класса средней школы № 2 подозревается 15-летний ученик 10-го класса. При задержании у него было обнаружено орудие убийства — нож.

Помимо уголовного дела по факту убийства в отношении задержанного возбуждено еще одно дело — о покушении на убийство. Подозреваемый нанес ранения двум своим одноклассникам, которые вступились за учительницу.

Сюжет: Трагедия в Столбцах
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Тэги: убийство в Столбцах Город: Столбцы

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