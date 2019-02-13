Минчанка спала с сожителем, скрывая ВИЧ

Бывшая наркоманка узнала о заражении в конце 2017 года, но скрывала эту информацию от сожителя и вступала с ним в половую связь без средств контрацепции.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, пара проводила время в компании общих друзей и в ходе беседы одна из подруг сообщила 28-летнему парню, что его 22-летняя возлюбленная имеет ВИЧ-инфекцию.

Минчанин обратился с заявлением в милицию и прошел медицинское обследование. В рамках разбирательства установлено, что заявитель не заразился ВИЧ-инфекцией, но действия девушки заведомо поставили его в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека.