Житель Николаева пытался подорвать многоэтажку

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Жилец умышленно повредил газовую трубу в своей квартире и отказался пускать прибывших правоохранителей.

Фото: novosti-n.org

На место выехали спасатели, взрывотехники, правоохранители, аварийная бригада Николаевгаза и «скорая», передает местный ресурс novosti-n.org.

Сначала мужчина не пускал полицейских в квартиру, а после открыл двери и дал себя задержать. Внутри действительно была повреждена газовая труба. Из квартиры уже чувствовался запах газа.

На вопрос задержанному, зачем он повредил трубу и пытался подорвать дом, он ответил «Не знаю. Надо было с крыши пойти броситься».
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Тэги: новости Украины Нацполиция попытка суицида газовая труба Город: Николаев

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