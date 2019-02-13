Житель Николаева пытался подорвать многоэтажку

Жилец умышленно повредил газовую трубу в своей квартире и отказался пускать прибывших правоохранителей.

Фото: novosti-n.org

На место выехали спасатели, взрывотехники, правоохранители, аварийная бригада Николаевгаза и «скорая», передает местный ресурс novosti-n.org .

Сначала мужчина не пускал полицейских в квартиру, а после открыл двери и дал себя задержать. Внутри действительно была повреждена газовая труба. Из квартиры уже чувствовался запах газа.

На вопрос задержанному, зачем он повредил трубу и пытался подорвать дом, он ответил «Не знаю. Надо было с крыши пойти броситься».