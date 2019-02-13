Беларусь и Россия договорились снять ограничения в поставках продукции животноводства

Стороны подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер в поставках продукции животноводства на 2019 год.

По сообщению Россельхознадзора, документ подписан по итогам переговоров в Москве заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия — директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Ивана Смильгиня и руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергея Данкверта.

Российская сторона передала материалы, содержащие информацию о выявленных отклонениях в продукции, поступающей из Беларуси. Смильгинь пообещал тщательно ее изучить и предпринять соответствующие меры в отношении предприятий-нарушителей.