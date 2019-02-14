Видеофакт. «Реал» победил «Аякс», «Тоттенхэм» — «Боруссию»

Вечером 13 февраля завершились два матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Клуб из Нидерландов уступил дома со счетом 1:2. Гол защитника «Аякса» Николаса Тальяфико был отменен судьей после длительного просмотра повтора. На 60-й минуте отличился Карим Бензема, на 75-й минуте Зиеш сравнял счет, но в самой концовке игры Асенсио принес победу гостям.

«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, ван де Бек, Зиеш, Нерес, де Йонг, Тадич, Шене (Дольберг, 73);

«Реал»: Куртуа, Начо, Регилон, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Бэйл (Васкес, 61), Модрич, Винисиус Жуниор (Диас, 81), Бензема (Асенсио, 73).

В другом матче лондонский клуб победил с явным преимуществом — 3:0. Во втором тайме забили Сон Хын Мин, Ян Вертонген и Фернандо Льоренте.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Фойт, Вертонген, Алдервейрелд, Лукас Моура (Льоренте, 84), Сиссоко (Ваньяма, 90), Уинкс, Эриксен, Орье, Сон Хын Мин (Ламела, 90);

«Боруссия»: Бюрки, Топрак, Диалло, Хакими, Загаду (Шмельцер, 77), Гетце, Санчо (Геррейру, 88), Дауд, Витцель, Пулишич (Бруун Ларсен, 88), Дилэйни.

Сегодня, 14 февраля, борисовский БАТЭ проведет домашний поединок 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала».