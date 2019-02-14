В Лебяжьем открыли новую ледовую площадку, но не для всех

В физкультурно-спортивном комплексе при «Олимпик Парке» тренируются команды президентского спортивного клуба и ученики хоккейной школы «Торнадо». Александр Лукашенко играл здесь в декабре.

Фото: TUT.by

Объект достраивает компания «Тапас», которую возглавляет ведущий хоккеист хоккейной команды президента Павел Белый. В отчете о строительстве застройщик рассказывает, что в ноябре в эксплуатацию сдан первый пусковой комплекс ФСК: часть с ареной и раздевалками, сообщает TUT.by .

Комплекс начнет полноценную работу после того, как будет сдана вторая очередь объекта. Обещают, что это произойдет в текущем году.

О дальнейших планах застройщика на эту арену пока ничего неизвестно. Для кого она будет работать дальше и сколько будут стоить билеты — тоже.