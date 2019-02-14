В Лебяжьем открыли новую ледовую площадку, но не для всех
В физкультурно-спортивном комплексе при «Олимпик Парке» тренируются команды президентского спортивного клуба и ученики хоккейной школы «Торнадо». Александр Лукашенко играл здесь в декабре.
Объект достраивает компания «Тапас», которую возглавляет ведущий хоккеист хоккейной команды президента Павел Белый. В отчете о строительстве застройщик рассказывает, что в ноябре в эксплуатацию сдан первый пусковой комплекс ФСК: часть с ареной и раздевалками, сообщает
Комплекс начнет полноценную работу после того, как будет сдана вторая очередь объекта. Обещают, что это произойдет в текущем году.
О дальнейших планах застройщика на эту арену пока ничего неизвестно. Для кого она будет работать дальше и сколько будут стоить билеты — тоже.
|Участок под строительство «Олимпик Парка» у заказника «Лебяжий» президент выделил в 2014 году, а в декабре 2018-го он изменил новым указом границы ландшафтных зон в этой живописной местности. Застройщик не без скандалов расселил частные дома и изменил изначальный план. В итоге этажность одного из жилых домов превысили, теннисные корты заменили коттеджами, а прямо на берегу заповедного пруда расчистили площадку под ресторан.