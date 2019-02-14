Видеофакт. В Киеве подрались более сотни ультрас «Динамо» и «Айнтрахта»

/ Мир
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В массовой драке принимали участие киевские группировки ультрас Capitals, FBF и North Company (в общей сложности 42 человека), и немецкие Brigade Nassau & Kо (70-80 человек).

Согласно cообщениям, опубликованным на странице сообщества Troublemakers & Ultras Action в Facebook, фанаты немецкого клуба прилетели в Киев, чтобы попасть на матч в рамках Лиги Европы с «Шахтером», который состоится в Харькове 14 февраля.

По предварительной информации, немцы отдыхали в заведении «Портер Паб» на Крещатике. Туда подошли около 15 человек, одетых в символику киевского клуба, и напали на фанатов «Айнтрахта». Потом началась массовая драка на улице. В результате потасовки пострадали по меньшей мере пять человек.
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Тэги: ультрас Лига Европы массовая драка ФК Айнтрахт ФК Динамо-Киев Город: Киев

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