Видеофакт. Лукашенко и Путин катаются на горных лыжах

13 февраля в Сочи состоялась первая из нескольких запланированных встреч президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Главы государств в присутствии членов официальных делегаций обозначили проблемы, предметные переговоры по которым должны пройти 15 февраля.

А затем Лукашенко и Путин вместе вышли на один из горнолыжных склонов, чтобы покататься на лыжах. Компанию им составил младший сын белорусского президента Николай Лукашенко.

Его отец также некоторое время общался с отдыхающими на сочинском горнолыжном курорте туристами — некоторым даже повезло сфотографироваться с Лукашенко.







Вот что пишет о катании на лыжах Лукашенко и Путина журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников: «Владимир Путин пошел на третий спуск с этой трассы, а Александр Лукашенко вдруг свернул резко налево, в сторону отеля. Это было неожиданно. Он даже не взглянул на Владимира Путина, а тот — на него. Люди, не чужие друг другу, если расстаются после такого катания пусть даже на полчаса, потому что потом еще, оба знают, обедать им вместе, хотя бы кивком головы должны попрощаться друг с другом на эти полчаса. Но даже не взглянули. Это все, мне казалось, о многом говорило, а скорее — ни о чем. То есть о том, что между ними нет ничего».

Видео пресс-службы президента Беларуси