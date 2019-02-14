Житель Гродно угрожал пустить в квартиру газ, но диспетчер «102» его обхитрила

На линию «102» позвонил 32-летний житель областного центра и сообщил, что намерен покончить жизнь самоубийством из-за расставания с девушкой.

Фото: uvd.grodno.by

По сообщению УВД Гродненского облисполкома, на звонок ответила техник службы милиции «102» Ольга Гамеза. Она намеренно тянула время, чтобы к квартире успели приехать правоохранители, ведь последствия от взрыва в квартире бытового газа могут быть катастрофичными.

Звонившему настолько понравился голос и манера разговора диспетчера, что он захотел лично встретиться с ней. Они договорились увидеться у продуктового магазина по улице Щорса. Еще до прибытия милиционеров к квартире, человек, который буквально несколько минут назад собирался совершить суицид, мгновенно собрался и бодро направился к магазину на встречу с сотрудницей службы «102». Естественно, Ольга никуда не пошла, а перенаправила туда наряд милиции.