Неработающие белорусы смогут получать пособия в Польше

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Беларусь и Польша подписали договор о социальном обеспечении в ходе официального визита парламентской делегации нашей стрны во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.

По сообщению Минтруда и соцзащиты, договор предусматривает регулирование вопросов социальной защиты граждан, работающих и проживающих на территориях Беларуси и Польши.

Так, исходя из документа, оба государства будут назначать пенсию за стаж, приобретенный в соответствии с их законодательством и на их территории, а выплачиваться она будет по месту проживания. Пособие по безработице будет выплачиваться по закону государства проживания. Пособия по временной нетрудоспособности и материнству — по законодательству государства, на территории которого лицо застраховано на момент приобретение права на получение таких пособий.

С белорусской стороны документ подписал замминистра Валерий Ковальков, с польской — замминистра семьи, труда и социальной политики Марцин Зеленецки.
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Тэги: Беларусь-Польша Минтруда и соцзащиты Персона: Валерий Ковальков Марцин Зеленецки

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