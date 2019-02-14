Бывших мэра Жодино и главу Пуховичского района подозревают в коррупции

Прошлой осенью в отношении Сергея Ленковца, руководителя Пуховичского района, и мэра Жодино Юрия Шарого СК возбудил уголовные дела.

Александр Белицкий, заместитель прокурора Минской области, сообщил, что в отношении задержанных чиновников возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере, сообщает TUT.by . Им грозит лишение свободы от 5 до 15 лет.

По его словам, в минувшем году чаще всего в Минской области коррупционные преступления фиксировали в Минском, Солигорском, Борисовском, Молодечненском и Смолевичском районах, а также в Жодино.

Он выразил уверенность, что только запретами и наказанием проблему не решить. «Корень бед — в недостаточно высоком моральном уровне общества в целом и управленцев в частности. Поэтому за основу в профилактике следует брать идеологию: формировать отношение к коррупции как к безнравственному поведению и быть нетерпимыми к ее проявлениям», — заключил Белицкий.