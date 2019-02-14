Минчанин 1928 года рождения ушел из дома и не вернулся

/ Общество
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Житель улицы Кунцевщина Виктор Исаченко пропал 12 февраля.

Источник: guvd.gov.by

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, уроженец Краснопольского района страдает потерей памяти, в кармане его куртки находился листок с домашним адресом и телефоном, но он мог выпасть.

Пенсионер имеет худощавое телосложение, лобную лысину. Его рост — 160 см. Пропавший был обут в бурки, одет в брюки и куртку. Особые приметы — татуировка «Виктор» на руке, ходит с помощью палки.

Обладающих информацией о пропавшем пенсионере просят позвонить по телефонам: 8 (044) 731-37-60, 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 752-60-04 либо 102.
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Тэги: розыск пропал пенсионер Кунцевщина Город: Минск

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