Минчанин сбежал с продуктами, услышав на кассе большую сумму

/ Происшествия
Просмотров: 1176

Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД задержали ранее не судимого 56-летнего жителя Минска.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, мужчина выбрал необходимый товар и пошел на кассу. Услышав его стоимость, он схватил пакет и убежал. Общая сумма ущерба составила 27 рублей.

Злоумышленника задержали по месту жительства. Мужчина пояснил, что не ожидал услышать такую сумму. Он планировал одолжить денег у знакомых и вернуть необходимую сумму в магазин.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кража продукты касса Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

На «тихом часу». Воспитательница детсада обворовывала детей

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

270 тысяч долларов, украденных из ГУБОПиК, могли быть вещдоками

Почти 270 тысяч долларов украли из сейфа в здании ГУБОПиК

Почти 270 тысяч долларов украли из сейфа в здании ГУБОПиК

Бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкар обвиняется в краже четырех автомобилей

Бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкар обвиняется в краже четырех автомобилей