Минчанин сбежал с продуктами, услышав на кассе большую сумму

Сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД задержали ранее не судимого 56-летнего жителя Минска.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, мужчина выбрал необходимый товар и пошел на кассу. Услышав его стоимость, он схватил пакет и убежал. Общая сумма ущерба составила 27 рублей.

Злоумышленника задержали по месту жительства. Мужчина пояснил, что не ожидал услышать такую сумму. Он планировал одолжить денег у знакомых и вернуть необходимую сумму в магазин.