Константину Жуковскому, эмигрировавшему из Беларуси, продолжают приходить повестки и протоколы

Гомельскому журналисту-фрилансеру Константину Жуковскому, который эмигрировал из Беларуси, продолжают приходить повестки и протоколы за сотрудничество с вещающим из Польши белорусским телеканалом «Белсат».

Так, 16 февраля журналиста ждут для опроса в Лунинецком РОВД, о чем уведомляют соответствующей повесткой. В ней указано, что в отношении Жуковского составлен протокол по статье 22.9 КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ).

На адрес Жуковского также пришли постановления о возбуждении исполнительных производств за якобы неуплаченные штрафы.

«Я все штрафы выплатил. Может, хотят имущество у меня отнять? Эти протоколы, повестки и судебные исполнители — давление на меня. В Лунинце мы действительно были, снимали сюжет, но это было в октябре, и прошло больше двух месяцев, в течение которых можно привлекать к административной ответственности», — сказал Жуковский в комментарии для БелаПАН.

Журналист вместе с женой и дочерью в середине января уехали из Беларуси. Причиной эмиграции стало давление на Жуковского со стороны властей и многочисленные суды за сотрудничество с «Белсатом». За 2018 год в отношении фрилансера было составлено около двух десятков протоколов, а общая сумма штрафов превысила 12 тысяч рублей.

Кроме того, Жуковский регулярно получал угрозы в свой адрес по электронной почте и через соцсети. По этому поводу он обращался в милицию, но получил ответ, что правоохранители не установили личности тех, кто рассылал угрозы.

Жуковский попросил политическое убежище в одной из стран Западной Европы. Журналист не называет страну, так как считает, что угроза его жизни сохраняется.