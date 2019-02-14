Футбол в СИЗО «Бутырка»: Мамаев забил семь голов

Хавбек ФК «Краснодар» Павел Мамаев, который находится на время следствия за решеткой в следственном изоляторе «Бутырка», провел во время прогулки футбольный матч со своими сокамерниками.

За час, который отводился подследственным на прогулку, они провели два тайма по 20 минут. Команды выступали в желтых и розовых манишках, а, с учетом того, что встреча проходила на снегу, играли красным мячом.

Звездный заключенный по тайму сыграл за каждую из команд, забив всего семь мячей (за «желтых» - три, за «розовых» - четыре). Поединок завершился со счетом 8:7 в пользу «желтых».

Ранее Naviny.by писали, что фигурантам так называемого дела «Мамаева-Кокорина» 18 октября фигурантам дела были предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ:

116 («Побои»);

213 («Хулиганство»).

11 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря по обвинению в хулиганстве. На данный момент по делу проходят четверо подозреваемых.