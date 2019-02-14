Футбол в СИЗО «Бутырка»: Мамаев забил семь голов
Хавбек ФК «Краснодар» Павел Мамаев, который находится на время следствия за решеткой в следственном изоляторе «Бутырка», провел во время прогулки футбольный матч со своими сокамерниками.
За час, который отводился подследственным на прогулку, они провели два тайма по 20 минут. Команды выступали в желтых и розовых манишках, а, с учетом того, что встреча проходила на снегу, играли красным мячом.
Звездный заключенный по тайму сыграл за каждую из команд, забив всего семь мячей (за «желтых» - три, за «розовых» - четыре). Поединок завершился со счетом 8:7 в пользу «желтых».
Ранее
- 116 («Побои»);
- 213 («Хулиганство»).
11 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря по обвинению в хулиганстве. На данный момент по делу проходят четверо подозреваемых.