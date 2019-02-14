Скелетированный труп найден в лесу в Лунинецком районе

Скелетированный труп обнаружен в лесу недалеко от деревни Богдановка Луниненцкого района. Костные останки 12 февраля нашел местный житель, пришедший в лес нарезать веников.

На место выезжала оперативно-следственного группа в составе сотрудников Лунинецкого РОВД и РОСК.

Предполагается, что останки принадлежат жителю Богдановки 1961 года рождения Валентину Ковалевичу, который без вести пропал в сентябре 2017 года. Мужчина жил один, злоупотреблял спиртным, часто его видели на мусорных свалках.