Скелетированный труп найден в лесу в Лунинецком районе

/ Происшествия
Просмотров: 509

Скелетированный труп обнаружен в лесу недалеко от деревни Богдановка Луниненцкого района. Костные останки 12 февраля нашел местный житель, пришедший в лес нарезать веников.

На место выезжала оперативно-следственного группа в составе сотрудников Лунинецкого РОВД и РОСК.

Предполагается, что останки принадлежат жителю Богдановки 1961 года рождения Валентину Ковалевичу, который без вести пропал в сентябре 2017 года. Мужчина жил один, злоупотреблял спиртным, часто его видели на мусорных свалках.

Для подтверждения этой версии назначена генотипоскопическая экспертиза, сообщает «Медиа-Полесье».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: труп Город: Лунинец

Другие материалы на эту тему:

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Труп пенсионера две недели пролежал в минской квартире

Труп пенсионера две недели пролежал в минской квартире

Собака с человеческой челюстью

Собака с человеческой челюстью

В отсеке шасси A320 обнаружен труп воздушного «зайца»

В отсеке шасси A320 обнаружен труп воздушного «зайца»