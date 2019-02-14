На фоне встречи Лукашенко и Путина Беларусь готовит размещение облигаций в РФ

Министерство финансов Беларуси готовит документы для размещения облигаций в России в 2019 году, сообщил журналистам 14 февраля начальник главного управления государственного долга Минфина Михаил Прищепа.

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах конференции «Долговой рынок Республики Беларусь», организованной в Минске агентством Cbonds, представитель Минфина обратил внимание, что в 2019 году Беларусь может выйти на российский рынок облигаций.

«Беларусь готовится зарегистрировать суверенные облигации на российском рынке. Сроки и объем размещения первого выпуска белорусских облигаций в России зависят от конъюнктуры рынка и стоимости привлечения ресурсов», — сказал Прищепа.

В свою очередь заместитель министра финансов Андрей Белковец, отвечая в кулуарах конференции на вопросы БелаПАН, отметил, что Беларусь планирует зарегистрировать в России программу размещения облигаций на российском рынке в первом квартале 2019 года.

«Прогресс по вопросу размещения облигаций на российском рынке существует. Причем в данном случае российский рынок интересен не столько как источник фондирования для правительства, сколько для белорусских предприятий», — сказал Белковец.

Он отметил, что белорусские компании уже рассматривают возможности для привлечения заимствований на российском рынке.

«Некоторые белорусские эмитенты уже ведут переговоры и с российской биржей, и с российскими банками для размещения своих облигаций», — пояснил замминистра.

Размещение суверенных облигаций на российском рынке, добавил он, направлено на то, чтобы у белорусских предприятий появился бенчмарк (ориентировочная ставка) размещения облигаций в России.

«Если суверенные облигации будут присутствовать на российском рынке, появится бенчмарк для корпоративных эмитентов. Соответственно, бенчмарк не должен быть запретительным или неинтересным для корпоративных эмитентов», — сказал Белковец.