Сегодня 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

Сегодня в Минске на Острове слез будет многолюдно. Сюда придут воины-афганцы, родственники погибших в Афганистане солдат и офицеров. Официальные лица возложат венки…

30 лет назад начался вывод советского контингента из Афганистана.

Накануне юбилея Александр Лукашенко наградил орденами и медалями некоторых представителей Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане.

Так, ордена Почета удостоены:

Михаил Жукевич – председатель Гомельской областной организации;

Павел Кресс – председатель Минской областной организации;

Павел Шетько – председатель Московской районной организации Минска.

Медалью «За трудовые заслуги» отмечены:

Николай Асташко – председатель Барановичской городской организации;

Николай Бобров – зампредседателя Могилевской областной организации;

Валерий Лущик – председатель Поставской районной организации;

Олег Хватынец – председатель Гродненской городской организации.

Как сказано в указе главы государства, ни награждены за «большие достижения в общественной деятельности, значительный личный вклад в развитие ветеранского движения воинов-интернационалистов и патриотическое воспитание молодежи».

Ранее сообщалось, что Лукашенко учредил юбилейную медаль «30 лет вывода советских войск из Афганистана», которой будут удостоены граждане Беларуси (в том числе посмертно), исполнявшие воинский и служебный долг в Афганистане, а также военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, работники государственных органов и иные лица, «внесшие значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан страны, увековечивание памяти павших, развитие ветеранского движения, организацию работы по социальной, медицинской реабилитации воинов-интернационалистов, инвалидов и членов семей погибших».