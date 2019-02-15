Сегодня 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана
Сегодня в Минске на Острове слез будет многолюдно. Сюда придут воины-афганцы, родственники погибших в Афганистане солдат и офицеров. Официальные лица возложат венки…
30 лет назад начался вывод советского контингента из Афганистана.
Накануне юбилея Александр Лукашенко наградил орденами и медалями некоторых представителей Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане.
Так, ордена Почета удостоены:
- Михаил Жукевич – председатель Гомельской областной организации;
- Павел Кресс – председатель Минской областной организации;
- Павел Шетько – председатель Московской районной организации Минска.
Медалью «За трудовые заслуги» отмечены:
- Николай Асташко – председатель Барановичской городской организации;
- Николай Бобров – зампредседателя Могилевской областной организации;
- Валерий Лущик – председатель Поставской районной организации;
- Олег Хватынец – председатель Гродненской городской организации.
Как сказано в указе главы государства, ни награждены за «большие достижения в общественной деятельности, значительный личный вклад в развитие ветеранского движения воинов-интернационалистов и патриотическое воспитание молодежи».
Ранее сообщалось, что Лукашенко учредил юбилейную медаль «30 лет вывода советских войск из Афганистана», которой будут удостоены граждане Беларуси (в том числе посмертно), исполнявшие воинский и служебный долг в Афганистане, а также военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, работники государственных органов и иные лица, «внесшие значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан страны, увековечивание памяти павших, развитие ветеранского движения, организацию работы по социальной, медицинской реабилитации воинов-интернационалистов, инвалидов и членов семей погибших».