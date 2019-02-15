Взрыв газа в Красноярске: число погибших увеличилось

Аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения шести квартир жилого дома в Красноярске завершены.

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По информации местных спасателей, при взрыве бытового газа обрушились шесть квартир — с первого по третий этаж.

ЧП в жилом 30-квартирном доме произошло накануне. Первоначально установлено, что произошел взрыв газового баллона, который имелся в одной из квартир на втором этаже. Он был необходим, для приготовления еды, когда в доме отключается электричество.

Также известно, что указанный дом был построен самовольно с большими нарушениями. Он был признан незаконным, но снос строения не был произведен.

Спасатели отметили, что полностью разрушены шесть квартир, десять – сильно повреждены. При ликвидации последствий взрыва были эвакуированы 18 человек (пятеро из них размещены в соцприюте «Родник»).

В результате ЧП погибли два человека (изначально сообщалось об одной жертве). Тела погибших жильцов дома были обнаружены при разборе завалов – их имена пока не сообщаются.

Напомним, в конце прошлого года в Магнитогорске произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате трагедии погибли 39 человек. Среди погибших значится уроженка Осиповичского района Беларуси Ольга Анисимова, которая переехала в Магнитогорск в 2010 году.