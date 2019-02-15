Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы: кто сохраняет шансы на продолжение борьбы

/ Спорт
Просмотров: 279

Завершились первые матчи стадии 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019.

Вот, как завершились все матчи:

  • «Рапид» – «Интер» – 0:1;
  • «Славия» – «Генк» – 0:0;
  • «Краснодар» – «Байер» – 0:0;
  • БАТЭ – «Арсенал» – 1:0;
  • «Ренн» – «Бетис» – 3:3;
  • «Олимпиакос» – «Динамо» (К) – 2:2;
  • «Лацио» – «Севилья» – 0:1;
  • «Галатасарай» – «Бенфика» – 1:2;
  • «Виктория» – «Динамо» (З) – 2:1;
  • «Брюгге» – «Ред Булл Зальцбург» – 2:1;
  • «Цюрих» – «Наполи» – 1:3;
  • «Мальме» – «Челси» – 1:2;
  • «Шахтер» – «Айнтрахт» – 2:2;
  • «Селтик» – «Валенсия» – 0:2;
  • «Спортинг» – «Вильярреал» – 0:1;
  • «Фенербахче» – «Зенит» – 1:0.

На первый взгляд, практически все клубы (за редким исключением) сохраняют хорошие шансы на выход в четвертьфинал.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Лига Европы

Другие материалы на эту тему:

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага: это было лучше, чем секс

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага: это было лучше, чем секс

БАТЭ внес «Арсенал» в список поверженных грандов

БАТЭ внес «Арсенал» в список поверженных грандов

БАТЭ — «Арсенал». «Возьмемся за руки в штрафной и будем стоять»

БАТЭ — «Арсенал». «Возьмемся за руки в штрафной и будем стоять»

Андрей Капский: БАТЭ мотивирован достойно выступить против «Арсенала»

Андрей Капский: БАТЭ мотивирован достойно выступить против «Арсенала»