Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы: кто сохраняет шансы на продолжение борьбы

Завершились первые матчи стадии 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019.

Вот, как завершились все матчи:

На первый взгляд, практически все клубы (за редким исключением) сохраняют хорошие шансы на выход в четвертьфинал.