Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы: кто сохраняет шансы на продолжение борьбы
Завершились первые матчи стадии 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019.
Вот, как завершились все матчи:
- «Рапид» – «Интер» – 0:1;
- «Славия» – «Генк» – 0:0;
- «Краснодар» – «Байер» – 0:0;
- БАТЭ – «Арсенал» – 1:0;
- «Ренн» – «Бетис» – 3:3;
- «Олимпиакос» – «Динамо» (К) – 2:2;
- «Лацио» – «Севилья» – 0:1;
- «Галатасарай» – «Бенфика» – 1:2;
- «Виктория» – «Динамо» (З) – 2:1;
- «Брюгге» – «Ред Булл Зальцбург» – 2:1;
- «Цюрих» – «Наполи» – 1:3;
- «Мальме» – «Челси» – 1:2;
- «Шахтер» – «Айнтрахт» – 2:2;
- «Селтик» – «Валенсия» – 0:2;
- «Спортинг» – «Вильярреал» – 0:1;
- «Фенербахче» – «Зенит» – 1:0.
На первый взгляд, практически все клубы (за редким исключением) сохраняют хорошие шансы на выход в четвертьфинал.