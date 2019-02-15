Православные отмечают Сретение Господне: что запрещено делать

Православные верующие отмечают сегодня большой праздник – Сретение Господне.

Этот праздник посвящен воспоминанию о встрече в Иерусалимском храме младенца Христа с благочестивым старцем Симеоном. По преданию, святой Симеон не мог закончить земные дни до того, как он увидит новорожденного Мессию. На пороге храма Деву Марию с Иисусом встретили святой Симеон и праведная старица Анна. Богомладенца принесли в главное иудейское святилище на 40-й день после рождения. В этот же день Богородица совершила особый очистительный обряд.

Праздник впервые был установлен церковью в Византии после Эфесского собора 431 года. На иконах «Сретение» изображали Марию с Иисусом-младенцем на руках и Иосифа с голубями, которые на 40-й день после рождения Спасителя принесли в Храм жертву очищения.

В столь великий праздник желательно посетить церковь. Некоторые предпочитают на Сретение освятить воду, считая ее целебной.

Как и любой другой церковный праздник Сретение несет за собой ряд запретов. В частности, нельзя выполнять необязательные дела, которые лишь отвлекают от сути праздника. Также запрещено злиться и с нетерпимостью относиться к другим.

Кроме этого, не рекомендуется заниматься «водными» делами (связанными с водой), даже мыться. Лучше воздержаться от дальних поездок, так как есть поверье: «На Сретение отправишься в дорогу — скоро домой не вернешься».



