Лукашенко назвал воинов-афганцев надежной опорой белорусской государственности

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По мнению Александра Лукашенко, воины-интернационалисты являются «надежной опорой белорусской государственности и патриотических сил страны».

Такое суждение выражено в обращении по случаю 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Глава государства подчеркнул, что «наши воины… первыми бросили вызов международному терроризму, на долгие годы остановив его распространение по всей земле».

Сегодня 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

Лукашенко напомнил, что война в Афганистане принесла горе во многие белорусские семьи, забрав жизни и искалечив судьбы тысяч наших соотечественников.

Он пообещал, что государство не забудет о «подвиге военнослужащих, которые честно выполнили свой воинский долг и навечно обрели славу».

Также глава государства подчеркнул, что в современном мире необходимо помнить о ценности мира и спокойствия на планете.
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Тэги: воины-афганцы воины-интернационалисты Персона: Александр Лукашенко

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