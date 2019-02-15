Лукашенко назвал воинов-афганцев надежной опорой белорусской государственности

По мнению Александра Лукашенко, воины-интернационалисты являются «надежной опорой белорусской государственности и патриотических сил страны».

Такое суждение выражено в обращении по случаю 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Глава государства подчеркнул, что «наши воины… первыми бросили вызов международному терроризму, на долгие годы остановив его распространение по всей земле».

Лукашенко напомнил, что война в Афганистане принесла горе во многие белорусские семьи, забрав жизни и искалечив судьбы тысяч наших соотечественников.

Он пообещал, что государство не забудет о «подвиге военнослужащих, которые честно выполнили свой воинский долг и навечно обрели славу».

Также глава государства подчеркнул, что в современном мире необходимо помнить о ценности мира и спокойствия на планете.