Белорусский балет отправляется на большие гастроли в Мексику

Балетная труппа Большого театра Беларуси 17 февраля отправляется на заокеанские гастроли. Ближайшие полтора месяца артисты балета проведут в Мексике.

Это уже третий визит белорусского балету в эту страну. В 2010-м в Мексике показывали спектакль «Дон Кихот», в 2018-м — «Лебединое озеро». На этот раз будет представлен балет «Спящая красавица».

«Это сказка, которую знают практически все жители Земли, пусть и в разных вариациях. Наша постановка — классическая, где многообразие танца очень гармонично и легко ложится на удивительную музыку Петра Чайковского», — отметила заведующая балетной труппой Большого театра Татьяна Шеметовец. Именно она будет руководителем гастролей.

За полтора месяца будет дано 42 спектакля в тридцати городах — Тихуана, Монтеррей, Гвадалахара, Ирапуато, Мерида, Канкун, Мехико. В некоторые дни артистам придется давать по два представления подряд

Всего в Мексику выезжает 45 артистов и сотрудников Большого театра.