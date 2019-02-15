Лукашенко хочет перенять передовой опыт России в области образования

Россия прошла «очень интересный и важный для нас путь, которым мы воспользуемся». Заявил Александр Лукашенко, посещая вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным образовательный центр «Сириус» в Сочи.

Фото пресс-службы Кремля

Центр ориентирован на раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

По словам Лукашенко, в Беларуси собираются открыть технопарк похожий на «Сириус», поэтому опыт этого центра очень полезен как по подбору людей, так и по программам, обучению, проживанию...

Н считает, что в этом плане, белорусской стороне надо скопировать все лучшее, что имеется в «Сириусе».

На сегодняшний день, отметил Лукашенко, здесь получают знания в том числе белорусы, опыт которых тоже необходимо использовать для развития подобного технопарка в Беларуси.