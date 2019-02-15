В Тростенце установят монумент в память о погибших здесь австрийских евреях

В мемориальном комплексе «Тростенец» будет установлен национальный памятник Австрии.

Монумент будет возведен в память о более чем десяти тысячах австрийских евреев, погибших в лагере смерти рядом с деревней Малый Тростенец.

Австрия стала первой страной, которая воспользовалась предложением Беларуси установить в Тростенце национальные памятники в память о жертвах Холокоста.

Как рассказала посол Австрии в Беларуси Алоизия Вёргеттер, при изготовлении мемориальной композиции были найдены инновационные решения в части используемых материалов, чтобы соответствовать концепции и реальным условиям, которые позволят памятнику сохранить внешний вид в условиях белорусского климата.

22 февраля в Белорусской академии искусств пройдет симпозиум с участием скульпторов, которые работали над созданием нового памятника для мемориального комплекса в Тростенце.

В рамках подготовки к открытию монумента его создатели расскажут об особенностях работы. На симпозиум приглашены представители дипломатических миссий в Беларуси, студенты, аспиранты, преподаватели Академии искусств.