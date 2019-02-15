Институт академии наук РФ обвинил власти Беларуси в национализме

По мнению авторов доклада из Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, с 2014 года белорусская власть «все чаще обращается к националистической риторике», которую раньше использовала оппозиция.

В подтверждение своего аргумента авторы доклада приводят пример разрешенного в 2018 году празднования столетия БНР, сообщает TUT.by .

«Хотя основная масса населения воспринимает БНР как созданное Германией периода Первой мировой войны марионеточное объединение, с 2014 года власть все чаще обращается к националистической риторике, использовавшейся ранее оппозицией», — указано в докладе.

По оценке российских ученых, в 2018 году в Беларуси «по сути впервые на официальном уровне получила распространение идея о двух источниках государственности РБ — БНР и БССР».

В докладе отмечается, что 2019 год в Беларуси предвыборный, а значит — «обещает быть довольно насыщенным». И хотя от президентских выборов аналитики ИМЭМО РАН не ждут сенсаций, они не исключают, что оппозиции в белорусском парламенте может стать больше.

«[Это] позволит власти демонстрировать растущий политический плюрализм своим западным партнерам и одновременно с помощью активных оппозиционеров притормаживать интеграционные процессы на российском направлении и лоббировать политический разворот на Запад», — считают российские эксперты.

В докладе высказывается мнение, что Лукашенко будет под разными предлогами «притормаживать» деятельность рабочей группы по интеграции, «как уже было в нулевых, когда Минск требовал компенсаций за переход на российские рубли и настаивал на создании у себя второго эмисионного центра».

Во внешней политике российские ученые ожидают от Минска продолжения «ребалансирования», усиления многовекторности, включая развитие отношений с ЕС. В 2019 году будут продолжены переговоры по «Приоритетам партнерства», препятствием на пути подписания которых стала позиция Литвы по БелАЭС, считают в ИМЭМО.