Чеченский писатель подал в суд на режиссера «Аватара» Джеймса Кэмерона

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Руслан Закриев подал иск в Заводской районный суд Грозного и требует признать его соавтором сценария фильма «Аватар», а также компенсации морального вреда в 150 тысяч долларов.

Россиянин утверждает, что идея знаменитого фильма совпадает с его романом 2002 года «Секретное оружие». На сайте «Проза.ру» Закриев опубликовал разбор, который, по его словам, доказывает, что он стал жертвой плагиата.

Он пытался судиться с Кэмероном в 2015 году и подавал иск в суды Ставрополья, однако заниматься этим делом никто не стал, поскольку истец должен обращаться по месту проживания ответчика.
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Тэги: Аватар Чечня новости России Персона: Джеймс Кэмерон Руслан Закриев Город: Грозный

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