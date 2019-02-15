В США объявили режим чрезвычайного положения

В телевизионном обращении Дональд Трамп сказал, что подписывает декларацию о национальном режиме ЧП, чтобы защитить страну от потока наркотиков, преступников и нелегальных иммигрантов, пересекающих юго-западную границу с Мексикой.

Декларация позволит президенту перенаправить на стену 3,6 миллиарда долларов из бюджета, выделенного на военные проекты. Также он намерен привлечь еще 2,5 миллиарда долларов из программ по борьбе с наркотиками и 600 миллионов — из фонда казначейства, передает The New York Times .

Вместе с 1,375 миллиардами долларов, которые уже были согласованы Конгрессом накануне, у Дональда Трампа будет в общей сложности около 8 миллиардов долларов для ускорения строительства новых барьеров и ремонта (или замены) уже существующих барьеров вдоль границы в этом году. Что значительно больше 5,7 миллиардов долларов, в которых Конгресс ранее отказал ему.