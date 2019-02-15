Более 70% санированных предприятий не могут обслуживать текущие платежи
Об этом сообщил министр экономики Дмитрий Крутой на расширенном заседании коллегии министерства в Минске.
Министр отметил, что инструменты финансового оздоровления востребованы, однако многие предприятия поздно к ним обращаются, передает
По его словам, этим вызвана необходимость разработки закона в новой редакции. «Принцип простой: не идешь вовремя в санацию — можешь сразу попасть в ликвидацию. Но работа над законопроектом идет непросто», — пояснил министр.
Он отметил, что при подготовке нормативного акта активно используется мировой опыт, однако министерство «ищет баланс с учетом национальных интересов».