Более 70% санированных предприятий не могут обслуживать текущие платежи

Об этом сообщил министр экономики Дмитрий Крутой на расширенном заседании коллегии министерства в Минске.

Министр отметил, что инструменты финансового оздоровления востребованы, однако многие предприятия поздно к ним обращаются, передает БелаПАН . «Отсюда рост числа неэффективных и бесперспективных санаций», — подчеркнул Крутой. В итоге на сегодня из 107 санированных предприятий 77 не могут обслуживать даже текущие платежи, отметил глава Минэкономики.

По его словам, этим вызвана необходимость разработки закона в новой редакции. «Принцип простой: не идешь вовремя в санацию — можешь сразу попасть в ликвидацию. Но работа над законопроектом идет непросто», — пояснил министр.

Он отметил, что при подготовке нормативного акта активно используется мировой опыт, однако министерство «ищет баланс с учетом национальных интересов».