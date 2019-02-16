Кристиансен выиграл спринт на 8-м этапе Кубка мира, лучший из белорусов – 53-й

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В американском Солт-Лейк-Сити со спринтерской гонки начался восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Тройку призеров составили:

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 23 минуты 29.7 секунды; 0 промахов.

2. Симон Детьё (Франция): +1.3; 1 (1+0).

3. Роман Рес (Германия): +22.4; 1 (0+1).

Лучший из белорусов по итогам гонки оказался в шестом десятке:

53. Максим Воробей – +2:31.4; 4 (2+2).

63. Дмитрий Лазовский – +2:51.0; 4 (2+2).

65. Виктор Кривко – +3:00.1; 1 (0+1).

Также на этом этапе запланированы еще четыре гонки:

  • 16.02. Гонка преследования Масс-старт (женщины) 12,5 км (20:05);
  • 17.02. Гонка преследования (мужчины) 15 км (00:05);
  • 17.02. Смешанная эстафета (супермикст) (20:10);
  • 18.02. Смешанная эстафета (2x6 + 2x7,5 км) (00:05).
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Тэги: биатлон Город: Солт-Лейк-Сити

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