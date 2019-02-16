Кристиансен выиграл спринт на 8-м этапе Кубка мира, лучший из белорусов – 53-й

В американском Солт-Лейк-Сити со спринтерской гонки начался восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Тройку призеров составили:

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 23 минуты 29.7 секунды; 0 промахов.

2. Симон Детьё (Франция): +1.3; 1 (1+0).

3. Роман Рес (Германия): +22.4; 1 (0+1).

Лучший из белорусов по итогам гонки оказался в шестом десятке:

53. Максим Воробей – +2:31.4; 4 (2+2).

63. Дмитрий Лазовский – +2:51.0; 4 (2+2).

65. Виктор Кривко – +3:00.1; 1 (0+1).

Также на этом этапе запланированы еще четыре гонки: