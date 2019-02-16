Сидоренко о поражении от рижского «Динамо»: допустили ряд грубых ошибок

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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко считает, что прошедший под открытым небом поединок с рижским «Динамо» подарил болельщикам настоящий праздник.

Фото ХК «Динамо-Минск»

«Хороший напряженный матч, в котором никто не хотел уступать. Несмотря на проблемы с составом, играли на победу. Допустили ряд грубых ошибок. В то же время имели шансы в атаке», - отметил наставник.

В воскресенье минчане проведут последний домашний матч в сезоне 2018/2019. По мнению Сидоренко, в первую очередь необходимо восстановить игроков, а, касаясь игры с «Сочи», главком заметил, что «дома при своих зрителях надо показать хороший хоккей».
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Андрей Сидоренко Город: Рига

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