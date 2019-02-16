Уволенный сотрудник расстрелял коллег – его убила полиция

/ Мир
Просмотров: 21

Трагедия разыгралась в офисе фирмы Henry Pratt в американском городе Аврора (штат Иллинойс).

Фото pixabay.com

По информации местной полиции, 45-летний Гэри Мартин узнав, что его уволили из компании, в которой он проработал 15 лет, открыл стрельбу в офисе.

В результате нападения погибли пять его сослуживцев. Кроме этого Мартин ранил пятерых полицейских и двух гражданских. Сам же стрелок был убит полицией.

Глава города с сожалением отметил, что подобные инциденты стали привычными для США.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США Персона: Гэри Мартин Город: Аврора

Другие материалы на эту тему:

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Трамп идет по стопам Лукашенко

Трамп идет по стопам Лукашенко

В музее Хиршхорн в Вашингтоне появились портреты белорусских оппозиционеров

В музее Хиршхорн в Вашингтоне появились портреты белорусских оппозиционеров

Теракт в Нью-Йорке: пикап давил людей на велодорожке

Теракт в Нью-Йорке: пикап давил людей на велодорожке