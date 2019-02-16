Трагедия разыгралась в офисе фирмы Henry Pratt в американском городе Аврора (штат Иллинойс).

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По информации местной полиции, 45-летний Гэри Мартин узнав, что его уволили из компании, в которой он проработал 15 лет, открыл стрельбу в офисе.

В результате нападения погибли пять его сослуживцев. Кроме этого Мартин ранил пятерых полицейских и двух гражданских. Сам же стрелок был убит полицией.

Глава города с сожалением отметил, что подобные инциденты стали привычными для США.