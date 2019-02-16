В Могилеве хотят построить жилой дом на месте школьного стадиона

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Власти Могилева планируют уплотнить жилую застройку, построив 120-квартирный жилой дом на месте стадиона школы № 35 (переулок Гоголя, 2).

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов направил обращение в прокуратуру Могилева и Министерство образования с просьбой проверить законность планов строительства.

«В соответствии с ч. 7 ст. 139 "Материально-техническая база учреждения образования" Кодекса Республики Беларусь об образовании, запрещается действие (бездействие), которое приводит к необоснованному сокращению или ухудшению материально-технической базы учреждений образования», — указывает в своем обращении Борисов.

Он просит ведомства провести проверку законности планов постройки многоквартирного дома на территории школьного стадиона, законности передачи данной территории застройщику, а также выяснить, насколько обеспечена спортивными площадками могилевская средняя школа № 35 и прилегающие к ней микрорайоны.

Против исчезновения стадиона выступают местные жители, которые, собрав несколько сотен подписей, потребовали от горисполкома сохранить спортивный объект, где занимаются физкультурой их дети.

С 10 февраля до 6 марта проходит общественное обсуждение концепции возведения нового дома, сообщает БелаПАН.
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Тэги: уплотнение застройки школьный стадион Персона: Игорь Борисов Город: Могилев

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