В Могилеве хотят построить жилой дом на месте школьного стадиона

Власти Могилева планируют уплотнить жилую застройку, построив 120-квартирный жилой дом на месте стадиона школы № 35 (переулок Гоголя, 2).

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов направил обращение в прокуратуру Могилева и Министерство образования с просьбой проверить законность планов строительства.

«В соответствии с ч. 7 ст. 139 "Материально-техническая база учреждения образования" Кодекса Республики Беларусь об образовании, запрещается действие (бездействие), которое приводит к необоснованному сокращению или ухудшению материально-технической базы учреждений образования», — указывает в своем обращении Борисов.

Он просит ведомства провести проверку законности планов постройки многоквартирного дома на территории школьного стадиона, законности передачи данной территории застройщику, а также выяснить, насколько обеспечена спортивными площадками могилевская средняя школа № 35 и прилегающие к ней микрорайоны.

Против исчезновения стадиона выступают местные жители, которые, собрав несколько сотен подписей, потребовали от горисполкома сохранить спортивный объект, где занимаются физкультурой их дети.