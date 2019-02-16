Видеофакт. Новый российский танк Т-90МС проходит испытания

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Корпорация «Уралвагонзавод» опубликовала видео испытаний нового танка Т-90МС.

 

 

Танк Т-90 теперь является основным для российской армии, модель МС предназначена для поставок на экспорт.

Танк оснащен динамической защитой третьего поколения модульного исполнения, которая, как заверяет производитель, обеспечивает защиту от всех современных противотанковых средств.

Повышена степень комфортности для экипажа. Улучшены эргономические показатели и боевая мощь.

При этом вес танка не превышает 50 тонн, что дает Т-90МС преимущества в мобильности перед конкурентами, сообщает телеканала «Звезда».
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Тэги: танк

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